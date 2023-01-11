Нападение собак на мать с ребенком в Екатеринбурге проверят прокуратура и СК

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после нападения собак на мать с ребенком в Екатеринбурге.

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Напомним, инцидент произошел 9 января рядом с домом по улице Рябинина, 49а. На жительницу Академического района и ее ребенка напала стая бездомных псов. Животные бросились на прохожих и стали кусать их за ноги. После этого пострадавшие отправились в травмпункт, где у них диагностировали травмы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по факту инцидента начата проверка. В ведомстве намерены выяснить, заключен ли на 2023 год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Екатеринбурге и поступали ли жалобы на агрессивных собак. Кроме этого, прокуроры установят, какие меры предпринимались по соблюдению законодательства в данной сфере со стороны специализированной организации.

Также свою проверку проводит Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, будут установлены точные данные о потерпевших и очевидцах случившегося. В дальнейшем планируются их опросы.

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение", - отметили в ведомстве.