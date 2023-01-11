В России предложили не возвращать "понауехавших" IT-специалистов, назвав их "неквалифицированными"

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что IT-специалисты, находящиеся за рубежом, могут и дальше оставаться там, возвращать их не стоит, в первую очередь, надо работать с ведущими кадрами, которые находятся в России и от которых напрямую зависит функционирование IT-сервисов и разработка новых технологий.

"Самое главное, дефицита кадров у нас нет. С кадрами в IT все более-менее хорошо, поэтому не очень понятно, какую проблему мы решаем, и самое главное – зачем... возвращать? ... Другое дело, что необходима точечная работа с предприятиями в России, необходима работа с системообразующими компаниями, где ведущие специалисты должны получать бронь", - сказал Муртазин РИА Новости.

По его словам, уже уехавшие за рубеж за конкретными предложениями IT-специалисты нашли работу там и "возвращаться не собираются". Остальные, те, кто уехал и не смог получить работу, считает эксперт, "неквалифицированные кадры".

"Они (неквалифицированные специалисты) нам не нужны, поэтому все предложения "а давайте мы дадим бронь", "давайте привлечем их обратно", они не работают", - пояснил Муртазин.

Он добавил, что среди ведущих кадров, которые должны получать бронь, должны быть именно люди, от которых "напрямую зависит функционирование IT-сервисов, разработка новых технологий".

Напомним, Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов. Среди обсуждаемых мер есть бронь от призыва в армию, частичная оплата "обратной релокации", но также и повышение НДФЛ для работающих из-за рубежа, сообщает издание со ссылкой на участников IT-рынка. Последняя мера, уверены эксперты, спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные. В Минцифры ее не поддерживают.