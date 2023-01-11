В Екатеринбурге создали рабочую группу по подготовке к летнему триатлону IronStar

В Екатеринбурге создана рабочая группа по подготовке к триатлону IronStar., который запланирован на лето текущего года. Об этом с своих соцсетях написал лава по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Иван Алыпов.

"Организовали рабочую группу по проведению фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 который пройдет в городе 21-22 июля. Начинаем подготовку во всех смыслах этого слова", - написал он.

Напомним, что заплыв должен пройти в акватории городского пруда. За участие придется заплатить от 3 тыс. 750 рублей до 4 тыс. 250 рублей, в зависимости от дистанции - на 1 и 2 мили.