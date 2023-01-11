Forbes: Кантор возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров РФ в 2022 году

Forbes составил рейтинг 10 самых разбогатевших российских миллиардеров в 2022 году.

Список возглавляет основной владелец компании-производителя удобрения "Акрон" Вячеслав Кантор. Его состояние, по оценке Forbes, увеличилось на 5,3 млрд долларов, до 13 млрд долларов. Акции российских производителей удобрений оказались одними из немногих бумаг, чьи котировки на Мосбирже в 2022 году выросли, отмечает издание.

На втором месте рейтинга - Андрей Гурьев с состоянием в 11,5 миллиарда долларов (плюс 4,2 миллиарда долларов). Гурьев вместе с семьей владеет 48,48 процентами "Фосагро", которая также является производителем удобрений.

На третьем месте - Юрий Мильнер (инвестиционный фонд DST Global). Его капитал увеличился на 2,5 миллиарда долларов (до 7,3 миллиарда).

В десятку самых разбогатевших бизнесменов России также вошли основатель компании "Еврохим" Андрей Мельниченко, заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков, владелец рыболовецкого холдинга "Норебо" Виталий Орлов, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, владелец фармацевтического холдинга "Протек" Вадим Якунин, владелец долей активов в группе "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев.

Ранее Forbes сообщил, что с 2021 года в России на 30% сократилось число долларовых миллиардеров. Богатейшие россияне лишались своих миллионов из-за западных санкций, падения спроса, обвала фондового рынка и тд.

Больше всего обеднел совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. Впрочем, даже после сокращения состояния на $11 млрд он не покинул список миллиардеров. Также много потеряла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Олег Тиньков после продажи своего основного актива – одноименного банка – выбыл из списка миллиардеров.