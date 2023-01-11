В Сургуте состоялось первое заседание по делу о доведении до суицида медсестры в травмцентре

В сургутском городском суде состоялось первое заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры сургутского травмцентра, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвинение в совершении преступления предъявлено бывшей старшей медсестре Ольге Матвийчук. Вину женщина не признает. Сообщается, что при погибшей была найдена предсмертная записка. Алкоголя и наркотических веществ в кроки не было обнаружено.

Незадолго до самоубийства медсестра написала заявление на увольнение в связи с уходом за ребенком до 14 лет. По версии обвинения, ей оставалось отработать две недели, однако она якобы не выдержала давления со стороны Матвийчук.

По данным телеканала "Мегаполис", было анонимное обращение на имя главного врача о хамском отношении Матвийчук к подчиненным. По факту заявления проведена внутренняя проверка в отделении анестезиологии и реанимации. Нарушений комиссия не выявила. Был проведен анонимный опрос, в нем приняли участие 30 сотрудников отделения. Было установлено, что конфликты в травмцентре случаются, но конкретных претензий никто не высказал. В отделение был приглашен штатный психолог.

Погибшая расстройствами психики, какими-либо заболеваниями не страдала. Однако в период, предшествующий суициду, у нее было эмоциональное напряжение, развившееся из-за ситуации на работе. А также нестабильность самооценки, зависимость настроения от оценки окружающих. Невозможность самостоятельно совладать с ситуацией усугубляло депрессию.

Новое заседание состоится 20 февраля.