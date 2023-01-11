В Челябинске директора школы наказали за платные рабочие тетради

В Челябинске директора школы привлекли к административной ответственности за нарушение прав обучающихся на бесплатное образование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Школьникам задавали домашние задания по учебным предметам по рабочим тетрадям. Однако они не были включены в перечень обязательной литературы и не закупались школой. Их покупали родители школьников. Об этом свидетельствуют протоколы родительских собраний обучающихся начальных классов.

Директору школы внесено представление. В результате нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.