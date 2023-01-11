Глазьев заявил о готовящемся превращении ВОЗ в орган глобальной санитарной диктатуры

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует "узурпировать власть над вакцинно-карантинной тематикой в глобальном масштабе". Об этом заявил академик РАН, бывший советник президента РФ Сергей Глазьев, комментируя готовящиеся поправки ВОЗ к международным медико-​санитарным правилам на заседании 9-13 января.

Поправки направлены на то, чтобы изменить характер ВОЗ, превратив ее из консультативной организации в руководящий орган, чьи решения будут иметь обязательную юридическую силу. Также ВОЗ может получить полномочия требовать наличие вакцинации, отслеживать контакты людей, карантин и лечение, вводить систему глобальных сертификатов здоровья, цензурировать информацию в интернете и др.

Глазьев отмечает, что ВОЗ "претендует на роль мировой санитарной службы для контроля над численностью человечества и регулирования социального поведения целых народов".

Председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников профессор Александр Редько подчеркивает, что международные медико-санитарные правила являются действующим юридически обязывающим международным правом. 76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения запланирована на конец мая. Они могут быть там приняты простым большинством голосов 194 государств-членов. И в случае их принятия страны-члены уже не должны их как-то ратифицировать. Поэтому нужно любым путем добиваться выхода России из ВОЗ.

Глазьев согласен с Редько и считает, что коронавирус был создан в США как биологическое основание для отработки технологий массового поражения общественного сознания и манипулирования обществом.

"Пора нам научиться жить своим умом и не вестись на подкидываемые врагом чудовищные по своим глобальным последствиям провокации", - заключил академик РАН.

К выходу России из ВОЗ призывают многие российские политики. Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия ее деятельности уставу и задачам этой организации. Позже Хрущев вернул страну в ВОЗ.

Интересно, что на днях секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что реальная власть на Западе "находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций". В частности, в ЕС в бизнес-интересах одной из них проводилась ковид-вакцинация, а Еврокомиссия этому способствовала, создавая коррупционные схемы.