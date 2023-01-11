11 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Следователи возбудили уголовное дело, после того, как уральских подростков не пустили на автобус

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту недопуска подростков из Екатеринбурга на междугородний автобус. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, контролер одного из междугородних автобусов на Южном автовокзале Екатеринбурга не пустила несовершеннолетних мальчиков в салон, поскольку билеты были куплены хоть и на этот же автобус, но только на Северном автовокзале. При этом на улице стоял 30-градусный мороз. В итоге школьникам пришлось мерзнуть.

"По сообщению о данном инциденте следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - рассказали в областном СК.

Сейчас следователи проводят допросы. Помимо этого эксперты истребуют интересующую следствие документацию. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а ситуации дана объективная правовая оценка.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад о проделанной работе. В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Теги: подросток, автобус, уголовное дело



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