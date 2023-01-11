Мобилизованного приговорили к 5,5 года колонии за избиение офицера

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима за избиение офицера в парке "Патриот".

Как передает ТАСС, Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ).

Инцидент произошел 13 ноября во время строевого осмотра на территории парка "Патриот". Рядовой высказал недовольство вопросами организации службы, обеспечения вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных. Сообщалось, что во время высказывания претензий Лешков намеренно выпустил в лицо офицеру сигаретный дым, а потом ударил полковника кулаком в грудь.