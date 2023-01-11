Родственники Назарбаева лишены неприкосновенности

Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о Елбасы – привилегиях первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Хотя по конституции республики Назарбаев останется неприкосновенной персоной для уголовного преследования, его родственники этой привилегии отныне лишаются. Также признаны утратившими силу пункты о содержании экс-президента за счет бюджета, предоставлении ему и членам его семьи государственной охраны.

Пакет законопроектов, наделяющих Назарбаева статусом лидера нации (Елбасы), был принят мажилисом в 2010 году. Интересно, что тогда Назарбаев отказался подписывать закон, но и вето на него не наложил. А казахстанское законодательство предполагает автоматическое вступление в силу законов, принятых парламентом, но не подписанных президентом, если последний в течение 30 дней не подпишет документ.