В Челябинской области назначили главного внештатного химиотерапевта

Главным внештатным химиотерапевтом Челябинской области назначен заведующий отделением телемедицинских консультаций ЧОКЦОиЯМ Олег Гладков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Для меня это ответственная должность, которая сопряжена с решением множества задач, в том числе с обеспечением Челябинской области противоопухолевыми лекарственными препаратами", - отметил он.

Олег Гладков работал врачом-хирургом торакального отделения Челябинского областного клинического онкодиспансера, был заведующим отделением химиотерапии, с 2022 назначен заведующим отделением телемедицинских консультаций ЧОКЦОиЯМ.