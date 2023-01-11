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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

"Тело спрятал в ельнике". Силовики раскрыли подробности убийства многодетной матери на Урале

Полиция и Следственный комитет раскрыли подробности убийства многодетной матери на Среднем Урале.

Напомним, жительницу села Коптелово, пропавшую еще 22 декабря, нашли мертвой. Поисками занимались как волонтеры поисковых отрядов, так и силовики. У женщины осталось пятеро детей.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска, среди прочих версий, отрабатывали на причастность к таинственному исчезновению женщины ее бывшего супруга.

"Профессиональное чутье оперуполномоченных не подвело. Совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы. По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство). По подозрению задержан ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Тело женщины с признаками насильственной смерти также обнаружено.

"В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники. В ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, осуществлены осмотры предметов, имеющих значение для выяснения всех обстоятельств преступления", - отметили в СКР.

Завтра суд рассмотрит вопрос о помещении задержанного под арест.

Теги: полиция, СК, женщина, убийство, задержанный



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