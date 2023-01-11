11 Января 2023
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Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Настоящее Время&quot;

Потерпевший по делу Зимина оценил ущерб в 4 миллиарда

Потерпевший по делу предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в мошенничестве, оценивает ущерб в 4 млрд руб. Это следует из материалов дела, оглашенных в среду в Тверском суде Москвы.

"В материалах дела содержится иск потерпевшего Бенедикта Соботки на 4 млрд рублей", - зачитала текст документа судья, рассматривающая ходатайство следствия о заочном аресте Бориса Зимина, пишет ТАСС.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), и объявлен в международный розыск. По сведениям защиты, он живет в Израиле и не скрывается от следствия.

Согласно материалам дела, Борис Зимин и немецкий инвестор Ральф Новак обвиняются в отчуждении простых акций каршерингового сервиса BelkaCar. Новак и сотрудник российской компании "Брайнстон" Ильнур Азмуханов ранее были отправлены в СИЗО. В деле фигурируют два эпизода: хищение и продажа контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и незаконная продажа 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

Борис Зимин - сын основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина. С 2004 г. не живет в России. Известно, что с 2011 г. Борис Зимин поддерживал проекты Алексея Навального, а после его отравления оплатил транспортировку из омской больницы в берлинскую клинику Шарите. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Теги: Суд, ущерб, Борис Зимин



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Ранее 09.01.2023 11:43 Мск МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина*


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