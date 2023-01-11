В Советском из-за порыва теплотрассы затопило фундамент дома

По факту прорыва теплотрассы в городе Советский организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

По предварительным данным, 8 января 2023 года около 15.00 произошел прорыв теплотрассы на перекрестке улиц Кирова и Коммунистическая города Советский. До настоящего времени авария полностью не устранена, в результате чего водой из системы отопления подтапливает фундамент одного из домов.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, своевременность и достаточность мер по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жилых домов, а также по устранению аварийной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что за сутки в Югре произошло сразу две коммунальных аварии: в Мегионе и Нягани.