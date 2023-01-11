"Мы не под Киевом, а под Донецком": Ходаковский призвал не радоваться раньше времени

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал не радоваться чрезмерно вероятному скорому освобождению Соледара, хотя и нужно воздать должное российским военным.

"Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий. Поэтому я бы поумерил интенсивность тактической радости и вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, это переломный момент.

О практически неизбежной потере ВСУ Соледара говорит заявление главного военного спикера украинского режима Алексея Арестовича, что этот город якобы был не так уж и важен для Киева и его потеря не очень болезненна.

В свою очередь, военкор Александр Коц пишет, что для изголодавшейся по серьезным успехам российской армии взятие Соледара города имеет и стратегическое, и психологическое значение. Напомним, последним освобожденным городом был Лисичанск еще в начале июля.

