11 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

"Мы не под Киевом, а под Донецком": Ходаковский призвал не радоваться раньше времени

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал не радоваться чрезмерно вероятному скорому освобождению Соледара, хотя и нужно воздать должное российским военным.

"Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий. Поэтому я бы поумерил интенсивность тактической радости и вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, это переломный момент.

О практически неизбежной потере ВСУ Соледара говорит заявление главного военного спикера украинского режима Алексея Арестовича, что этот город якобы был не так уж и важен для Киева и его потеря не очень болезненна.

В свою очередь, военкор Александр Коц пишет, что для изголодавшейся по серьезным успехам российской армии взятие Соледара города имеет и стратегическое, и психологическое значение. Напомним, последним освобожденным городом был Лисичанск еще в начале июля.
 

Теги: Соледар, Александр Ходаковский



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