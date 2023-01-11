Экс-глава "Почты России" Акимов опроверг слухи о его эмиграции

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что информация об эмиграции экс-главы "Почты России" является фейком.

Сегодня стало известно, что Максим Акимов по собственному желанию покинул пост руководителя компании, его место занял Михаил Волков. В Telegram-каналах появились сообщения, что Акимов (бывший вице-премьер российского правительства), якобы, уехал в Израиль и заявление об уходе отправил по почте. При этом в СМИ появлялись комментарии Акимова о том, что ему поступают предложения о трудоустройстве, из страны он уезжать не намерен, но и на госслужбе работать не будет, поскольку это отнимает много времени.

"Только что связался с теперь уже бывшим директором "Почты России" Максимом Акимовым, - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. - Он находится в Москве. Вчера — передавал дела своему преемнику Михаилу Волкову, после чего прошло общее собрание коллектива. Все сообщения о его эмиграции – фейк".