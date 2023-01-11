11 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Преподавателю из Первоуральска, дискредитирующему ВС РФ, назначили штраф

В Первоуральске стартовал судебный процесс по делу преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина. Педагога обвиняют в дискредитации ВС РФ и поддержке "бандеровского режима".

Напомним, Артем Изгагин опубликовал в своих соцсетях несколько постов, где одевался в вышиванку, фотографировался с украинским флагом, скандировал лозунги "За мир" и называл граждан РФ "скотами". На такое поведение обратил внимание глава первоуральского городского отделения Молодой Гвардии "Единой России" Дмитрий Маштаков, который попросил директора ПМК Ольгу Антипину разобраться в ситуации.

К свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой уволить преподавателя обратился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В свою очередь студенты металлургического техникума вместе с родителями заявили о готовности вступиться за Артема Изгагина.

Сегодня Первоуральский городской суд признал Артема Изгагина виновным, назначив ему штраф в размере 40 тыс. рублей. Адвокат преподавателя с решением суда не согласилась и заявила о намерении подавать апелляцию.

Теги: Изгагин, преподаватель, дискредитация, ВСЕ РФ



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