11 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге.
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Напомним, в ноябре прошлого года в результате совместной спецоперации УФСБ и органов военной контрразведки был задержан 47-летний гражданин России, собиравшийся устроить теракт на административном объекте в Кировском районе уральской столицы. Дома у задержанного было найдено и изъято пять самодельных зажигательных устройств. По некоторым данным, объектом нападения мог стать военкомат.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Сам он был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемый и его адвокат подали апелляционные жалобы на постановление Верх-Исетского районного суда от 23 декабря 2022 года. Тогда райсуд продлил срок ареста задержанного до 25 марта 2023 года.

Сегодня апелляции изучили в закрытом заседании. Рассмотрев доводы жалоб и заслушав мнения сторон, областной суд не стал вносить изменения в постановление районного суда Екатеринбурга, оставив фигуранта под стражей.

Теги: теракт, арест, облсуд, Екатеринбург



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