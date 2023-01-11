Обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате совместной спецоперации УФСБ и органов военной контрразведки был задержан 47-летний гражданин России, собиравшийся устроить теракт на административном объекте в Кировском районе уральской столицы. Дома у задержанного было найдено и изъято пять самодельных зажигательных устройств. По некоторым данным, объектом нападения мог стать военкомат.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Сам он был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемый и его адвокат подали апелляционные жалобы на постановление Верх-Исетского районного суда от 23 декабря 2022 года. Тогда райсуд продлил срок ареста задержанного до 25 марта 2023 года.

Сегодня апелляции изучили в закрытом заседании. Рассмотрев доводы жалоб и заслушав мнения сторон, областной суд не стал вносить изменения в постановление районного суда Екатеринбурга, оставив фигуранта под стражей.