Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, - МО РФ

Бойцы подразделений ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе.

Кроме того, Минобороны подтвердило освобождение населенного пункта Подгородное близ Соледара, о чем ранее сообщали в ДНР.

Накануне стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, наступил переломный момент.