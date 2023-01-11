11 Января 2023
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Общество В России
Фото: http://gurmanika.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить продажу энергетических напитков детям.

В пояснительной записке отмечается, что в России нет федерального закона, регулирующего розничную продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков. Дети имеют возможность свободно купить их, невзирая на вред, который они наносят своему здоровью. Чаще всего страдают сердечно-сосудистая и пищеварительная система.

Учитывая эти риски, около сорока регионов самостоятельно установили соответствующие запреты. Общественные организации неоднократно поднимали этот вопрос на федеральном уровне, но все они отклонялись. При этом в последние годы произошел резкий рост объема продаж энергетиков и их потребление на душу населения. Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей зависимость и может вызвать обострение нервных и психических заболеваний. В их состав входят кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Основными их компонентами являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически активные вещества. Содержание кофеина обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления.

Авторы инициативы предлагают запретить продажу энергетиков детям и вообще продажу их в зданиях, где располагаются детские, молодежные, образовательные и другие организации.

Ранее поручение разработать данный законопроект дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом говорилось в протоколе заседания Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По данным врачей, более 40% россиян периодически пьют энергетики, около половины из них - дети. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что нужно запретить и рекламу таких напитков, чего нет в законопроекте.

Теги: законопроект, энергетические напитки, несовершеннолетние



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