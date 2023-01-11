11 Января 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Москалькова и Лубинец договорились об обмене 40 военнопленными

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что целый ряд без вести пропавших людей, данными о которых они обменялись с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, найдены живыми.

Москалькова и Лубинец провели два раунда переговоров в Турции. В ходе первого из них, со слов Москальковой, обсуждалась гуманитарная помощь. Еще одна встреча, по данным Reuters, привела к тому, что Россия и Украина договорились об обменен 40 военнопленными.

Также Москалькова сообщила, что попросила своего украинского коллегу помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России.

Теги: татьяна москалькова, омбудсмен, обмен пленными



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