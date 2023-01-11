11 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: medaboutme.ru

В Академическом - очередное нападение стаи собак за людей. Жители жалуются, то никаких мер не принимается

На жительницу Академического района в Екатеринбурге и ее ребенка напала стая бездомных собак. Животные выбежали из ниоткуда и сразу бросились на прохожих, начал кусать за ноги. Об этом паблику "Инцидент Екатеринбург" рассказала сама потерпевшая.

"На меня и на моего ребенка напала стая собак. Из-за парковавшейся машины выскочил мужчина. Он закричал, затопал ногами, и собаки убежали. Если бы не он, нас, наверно бы, загрызли. Я упала и не могла встать даже от шока", - поделилась пережитым горожанка.

Инцидент произошел 9 января рядом с домом по улице Рябинина, 49а. После произошедшего мать с ребенком отправились в травмпункт, где, по словам пострадавшей, у несовершеннолетнего диагностировали укушенную рану левой голени и ссадину, прописав уколы от бешенства. У самой женщины после нападения образовался небольшой синяк от зубов, а также был разорван сапог.

"Насколько мне известно, данные нападения на людей случались ранее в нашем районе, и никакие меры по предотвращению подобных случаев приняты не были. Я также обратилась с заявлением на сайт администрации города. Ответ пока не получен", - добавила читательница.

Теги: бездомная собака, стая, нападение, академический



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Развитие сюжета:

Ранее 11.01.2023 14:25 Мск Нападение собак на мать с ребенком в Екатеринбурге проверят прокуратура и СК


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