11 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле не знают, есть ли у Медведчука российское гражданство

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли у бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука российское гражданство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишил Медведчука гражданства этой страны.

В прошлом году Медведчук после начала СВО скрылся из-под домашнего ареста, но был задержан украинскими спецслужбами. Потом стало известно о его обмене на украинских пленных. Обмен произошел, предположительно, на территории Турции, после этого судьба Медведчука не известна, но турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что украинский оппозиционный политик был отправлен в Россию.

Теги: виктор медведчук, дмитрий песков, кремль, владимир путин, обмен пленными



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