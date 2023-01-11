В Кремле не знают, есть ли у Медведчука российское гражданство

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, есть ли у бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука российское гражданство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишил Медведчука гражданства этой страны.

В прошлом году Медведчук после начала СВО скрылся из-под домашнего ареста, но был задержан украинскими спецслужбами. Потом стало известно о его обмене на украинских пленных. Обмен произошел, предположительно, на территории Турции, после этого судьба Медведчука не известна, но турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что украинский оппозиционный политик был отправлен в Россию.