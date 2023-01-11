На смену аномальным морозам в Свердловской области придет сильный ветер

На Среднем Урале ожидается сильный ветер. В МЧС выступили с обращением к свердловчанам.

По данным синоптиков, завтра, 12 января, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

"Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий", - советуют в ведомстве.

Автовладельцам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Не следует парковать свой транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, так как при сильном ветре они представляют большую опасность.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101, или единому номеру экстренных служб – 112.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали уральцев об аномальных морозах. По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление.