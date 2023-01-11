Песков прокомментировал сообщения о запрете выезда мужчин из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "информационной диверсией" сообщения о якобы запрете выезда годных к воинской службе мужчин из России с 9 января.

"Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия", - цитирует его ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал информацию, распространяемую главным управлением разведки Минобороны Украины.

Ранее Песков прокомментировал слухи о новой волне мобилизации, которые появились в ряде Telegram-каналов.