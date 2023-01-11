Поврежденный "Союз" вернут на Землю без экипажа - Роскосмос

Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" вернут на Землю в беспилотном режиме, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Такое решение приняла госкомиссия.

Повреждение произошло 15 декабря. Тогда случилась "разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля" (проще говоря – утечка). "Теплоноситель из контура был потерян, контур признан неработоспособным", - сообщил Борисов. Место повреждения корабля было обнаружено с помощью телекамеры американского сегмента МКС. Версия повреждения радиатора при изготовлении рассматривалась, но не нашла подтверждения.

Эксперты пришли к выводу, что обшивка корабля была пробита спорадическим метеороидом на скорости 7 тыс. метров в секунду.

"Проведены тесты системы навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты. Сделан вывод, что "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением госкомиссии", - сообщил Борисов.

Он напомнил, что изначально следующий корабль – "Союз МС-23" – должен был лететь на орбиту 16 марта с экипажем 69-й длительной экспедиции – космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорел О'Хара.

"После возникновения нештатной ситуации обсуждалось два варианта запуска этого корабля: в пилотируемом режиме (с одним космонавтом) или беспилотном. Пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта, он возможен не ранее начала марта. Беспилотный полет обеспечивает необходимую надежность с учетом положительной статистики и может быть отправлен на станцию уже 20 февраля. В итоге госкомиссия решила отправить корабль в беспилотном режиме с доставкой грузов", - рассказал глава Роскосмоса.

Полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциска Рубио продлевается – с возвращением на землю на корабле "Союз МС-23". Представители NASA согласись с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие, добавил Борисов.