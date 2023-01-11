11 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Тюмени экс-руководителя детской студии приговорили к 15 годам "строгача" за педофилию

В Тюмени бывшего руководителя детской студии за педофилию приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Преподаватель признан виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). Всего следователями было выявлено 11 эпизодов преступления. Кроме того, суд назначил осужденному принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Гражданский иск по делу удовлетворен частично. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму в размере 1 850 000 рублей.

Теги: детская студия, педофил, суд, приговор



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