11 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске экс-полицейского осудили за разглашение гостайны

В Магнитогорске бывший заместитель начальника одного из отделов полиции приговорен к 1 году лишения свободы условно за разглашение государственной тайны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

В 2020 году он в переписке в интернет-мессенджере с гражданским лицом передал сведения о проведении негласных оперативно-разыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела, раскрыв данному лицу детали проводимых оперативных действий.

По решению суда экс-полицейскому запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год.

Теги: экс-полицейский, гостайна,



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