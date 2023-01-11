11 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сдался или пошел на уступки? Банк согласился оформить уральскому мобилизованному кредитные каникулы

Банк, который отказывался оформить свердловскому мобилизованному кредитные каникулы, наконец пошел на уступки. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области максим Иванов.

Напомним, что сестру и мать военнослужащего начали донимать с требованием погасить кредит родственника. При этом в банке отказывали семье в оформлении на мужчину кредитных каникул, пока он лично не подаст заявление. В это время солдат уже находился на территории СВО и не имел доступа в интернет, однако банк это не волновало. Тогда родственницы мобилизованного и обратились за помощью к депутату.

В свою очередь, представители банка заявили, что в телефонном разговоре предупреждали военнослужащего о необходимости через чат подать документы на оформление кредитных каникул. Родственницы же мобилизованного, якобы, и вовсе не приходили в банк с такого рода требованиями.

"Совместно с Банком России переубедили банк Т**фф и добились положительного результата: бойцу российской армии оформили кредитные каникулы и произвели перерасчет штрафов и процентов с момента мобилизации", - написал Иванов.

Он также напомнил, что еще в конце сентября в Госдуме был принят закон о кредитных каникулах, согласно которому мобилизованный до конца 2023 может подать соответствующее заявление "задним числом".

Теги: кредитные каникулы, банк, мобилизованный, Иванов



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