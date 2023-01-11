11 Января 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Робот Николай побил рекорд по количеству принятых вызовов за год

В 2022 году новосибирская платформа цифровых ассистентов – интеллектуальный робот-консультант Николай – обработала почти 4,7 млн звонков. Год назад показатель составлял 4,1 млн.
В настоящий момент разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай самостоятельно обслуживает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи оператора. В его базе – 100 жизненных сценариев. Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам – он может обслужить до тысячи одновременных вызовов.

(2023)|Фото: nso.ru


На сегодня система голосового самообслуживания автоматизировала работу контакт-центра МФЦ, медицинских сервисов (Единая регистратура Новосибирской области, Единая горячая линия 122), горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Кроме того, с применением технологий искусственного интеллекта для жителей Новосибирской области созданы текстовые каналы взаимодействия – чат-боты «Мое здоровье НСО» и «Социалка НСО» , которые набирают все большую популярность. В 2022 году количество обращений через медицинский бот в Telegram выросло в 5 раз по сравнению с 2021-м годом, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«Пожалуй, одно из главных преимуществ и ключевых особенностей робота Николая — круглосуточный режим работы, возможность максимально оперативно отвечать на звонки, без привлечения операторов. Это одна из самых необходимых функций, как для жителей региона, так и для сотрудников служб. В 2022 году мы обучили Николая новым возможностям, он еще лучше стал понимать жителей региона и их запросы. Помимо приема входящих вызовов, внедрили систему исходящего обзвона, когда робот начал напоминать жителям о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В 2023 году развитие платформы будет продолжено», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Теги: Робот, Николай



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