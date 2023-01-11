Алексей Вихарев помог обновить мебель на екатеринбургской подстанции "скорой помощи" №4

Медицинская фракция гордумы продолжает помогать учреждениям здравоохранения Екатеринбурга. Руководитель депутатской группы Алексей Вихарев снова помог обновить мебель на подстанции "скорой помощи" № 4 на Эльмаше.

"В прошлый раз сюда закупил и передал шесть кресел и четыре дивана. Тогда выяснил, что на учёте подстанции числится ещё мягкая мебель в обветшалом состоянии, которую выбросить нельзя. Нашёл компанию, где занимаются перетяжкой мебели. Договорился с ними, приехал мастер и на месте заменил обивку и мягкий наполнитель трёх кресел", - сообщил он.

По заверениям Алексея Вихарева, сотрудники "скорой помощи" остались довольны.

С коллективом подстанции "скорой помощи" №4 глава медфракции познакомился, когда поздравлял медиков в прошлом году с их профессиональным праздником, тогда и выяснил, какая им нужна помощь. Уже на протяжении нескольких месяцев Вихарев закупает и передает им всё самое необходимое.