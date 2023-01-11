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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Пропавшая на Урале мать с двумя детьми нашлась дома у знакомой

Свердловские полицейские нашли жительницу Тавды, которая пропала вместе с двумя детьми. С женщиной оказалось все в порядке.

Напомним, разыскивалась Наталья Ивлева и двое ее несовершеннолетних сыновей 2009 и 2018 годов рождения. Вечером 10 января мать с детьми уехала от дома по улице Пушкина, 47 на машине Nissan Note. Домой они не вернулись, а автомобиль сыщики обнаружили в центре города недалеко от железнодорожного вокзала.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, исчезнувшую Ивлеву нашли живой и здоровой в своем городе.

"Она была в квартире у своей знакомой, муж которой до этого сообщил сыщикам недостоверные данные, что якобы не знает, где пропавшая может находиться. Сама разыскиваемая на вопрос сыщиков, почему она отключила телефон, ответила, "чтобы никто не беспокоил". В настоящее время полицейские опрашивают мужчину и саму женщину", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что ни сама Наталья, ни ее дети участниками никакой криминальной истории не стали.

"По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - заверил Валерий Горелых.

Теги: полиция, женщина, розыск, МВД, дети



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Ранее 11.01.2023 10:28 Мск На Среднем Урале бесследно исчезла мать с двумя детьми


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