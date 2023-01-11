В СВР назвали публикации об отставке Нарышкина "досужими вымыслами"

Нарышкин занимает должность директора Службы внешней разведки РФ с 5 октября 2016 года. Также он возглавляет Российское историческое общество.

Агентство отмечает, что Нарышкин в среду принимает участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам-нелегалам, супругам Коэн.

"Досужие вымыслы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-бюро.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ назвало "вымыслами" сообщения в соцсетях об отставке директора СВР Сергея Нарышкина.





