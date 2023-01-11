В Челябинской области СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти двух мужчин в результате пожара в частном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в доме по улице Аксаковская в Аше. При проливке и разборке пожара были обнаружены тела двух мужчин.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.