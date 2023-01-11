11 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о ежегодной выплате 75 тысяч участникам Великой Отечественной войны

В Госдуму внесены поправки в закон "О ветеранах", предусматривающие ежегодную выплату в 75 тыс. руб. участникам Великой Отечественной войны.

Информация о внесении законопроекта появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке к документу говорится, что деньги будут платить перед Днем Победы. Поправки внесли восемь депутатов Госдумы.

В случае принятия? закон начнет действовать уже с 1 января, так что первая выплата должна будет произойти уже через несколько месяцев, в преддверии 78 годовщины Победы.

Теги: Госдума, законопроект, ветеран



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