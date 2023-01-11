В зоне СВО скончался 32-летний житель Новоуральска

32-летний житель Новоуральска Иван Корольков, ушедший на спецоперацию, погиб в зоне проведения СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. По его словам, военнослужащий был тяжело ранен в ходе выполнения боевого задания.

Иван Корольков работал в филиале "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" на должности плавильщика отделения рафинирования металлургического (плавильного) цеха. Его неоднократно признавали "Лучшим по профессии", а коллеги отмечали новаторство и активную позицию в рабочих вопросах.

"Отзывчивый, доброжелательный, справедливый – Иван Владимирович пользовался уважением у коллег. В октябре прошлого года Иван Корольков был призван по мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ. Он с честью выполнил свой долг и погиб за светлое будущее своих дочерей, своей семьи и нашей Родины. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память!" - написал Тюменцев.



Прощание с Иваном Корольковым прошло в похоронном доме 9 января.