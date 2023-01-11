Росздравнадзор предупредил о задержках с доставкой лекарств в аптеки

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок необходимого количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что задержки связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации, добавили в ведомстве.

Росздравнадзор предупредил, что ситуацией могут воспользоваться мошенники: некоторые недобросовестные организации предлагают за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости.

В ведомстве подчеркнули, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

Ранее сообщалось, что рост цен на лекарства в России продолжает ускоряться на фоне обвального сокращения импорта и проблем с внутренним производством. Последние, вероятно, и провоцируют в аптеках дефицит препаратов от инсулина и транквилизаторов до антибиотиков.