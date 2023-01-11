11 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Японии резкий рост ковидной смертности

В Японии наблюдается резкий рост ковидной смертности. Об этом сообщает местный телеканал NHK.
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Всего за три года в Японии было 61 тыс. ковидных смертей. При этом наблюдаются периодические волны ковидной смертности. Однако примечателен их масштаб. Их было две в 2020 году с пиком всего около 15 смертей в сутки. В 2021 году было три волны с пиком уже 50-100 суточных смертей. Именно в 2021 году шла массовая ковид-вакцинация, так что к осени около 80% японцев были привиты.

В 2022 году началась кампания по бустерной (усиливающей) вакцинации. Но усилилась только смертность: были две еще более сильные волны смертности с более чем 200 смертями в сутки на пике. Нынешняя волна еще более мощная: в сутки умирают порядка 300 японцев (это около 20% всех ковидных смертей в мире при доле населения Японии в мире 1,5%). Волны смертности только усиливаются, притом что почти все взрослые японцы вакцинированы третьими и последующими дозами, в том числе половина - в последние шесть месяцев.

Кривая количества бустерных прививок практически равномерно и неуклонно идет вверх, но вместе с нею смертность только ускоряется. Так, в 2020 году, до вакцинации, с ковидом умерли только 3 тыс. японцев. В 2021 году - 15 тыс. В 2022 году - уже 42 тыс. При этом только в декабре умерли почти 8 тыс. человек, а за первую декаду января - более 3 тыс. Таким образом, шестая часть всех умерших за три года приходится на последние 40 дней. Все это в условиях трижды вакцинированного практически всего населения страны.

Телеканал отмечает, что 97% летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Специалисты считают, что рост смертности связан с тем, что увеличилось число смертей не только от пневмонии, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных коронавирусом. Однако когда этот аргумент приводился в начале прививочной кампании, он не принимался в расчет. Заявлялось, что вакцинация является единственным способом защиты, которая снизит смертность. В результате смертность только выросла.

Население Японии очень старое. Почти 30% старше 65 лет, что является фактором, увеличивающим смертность. В этом отношении страна показывает будущее, которое ждет многие страны мира.

Эпидемию ковида переживает и практически поголовно вакцинированный Китай. Интересно, что в России, где вакцинация и ограничения сошли на нет, смертность сразу вернулась к нормальному уровню: с апреля она держится даже чуть ниже фоновой. И даже в сентябре, при огромной заболеваемости ковидом, почти не превысила средний уровень.

Теги: Япония, ковид, смертность



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