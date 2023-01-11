В Амурской области подожгли военкомат
В поселке Магдагачи в Амурской области неизвестные подожгли военкомат на улице Максима Горького. Инцидент произошел ночью: в здании разбили окно и кинули внутрь бутылку с горючим. Загорелось окно.
Сторож вызвал пожарных, огонь удалось потушить, когда он уже распространился на кабинеты.
Пострадавших нет, поджигателей не нашли, передает Baza.
Случаи поджога военкоматов в России участились осенью минувшего года. Последний случай произошел 9 января – в военкомат Братска тоже швырнули бутылку с горючей смесью.