В Амурской области подожгли военкомат

В поселке Магдагачи в Амурской области неизвестные подожгли военкомат на улице Максима Горького. Инцидент произошел ночью: в здании разбили окно и кинули внутрь бутылку с горючим. Загорелось окно.

Сторож вызвал пожарных, огонь удалось потушить, когда он уже распространился на кабинеты.

Пострадавших нет, поджигателей не нашли, передает Baza.

Случаи поджога военкоматов в России участились осенью минувшего года. Последний случай произошел 9 января – в военкомат Братска тоже швырнули бутылку с горючей смесью.