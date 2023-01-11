11 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Причиной пожара в Нефтеюганске, в котором погибли отец и сын, могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в Нефтеюганске, унесшего жизнь молодого мужчины и его двухлетнего сына, могло стать короткое замыкание, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свой источник, задействованный в расследовании ЧП.

Возгорание началось с кухни.

Напомним, ожоги различной степени тяжести получила 31-летняя мать погибшего ребенка и их восьмилетний сын. Они госпитализированы. По данным следствия, пожар произошел 11 января, примерно в 2.00, в одной из квартир дома №5 в 15 микрорайоне.

Как сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре, Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара, произошедшего 11 января 2022 года в многоквартирном жилом доме, расположенном в 15 микрорайоне в Нефтеюганске, в результате которого погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: пожар, уголовное дело, мать, сын, отец, ожоги



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Ранее 11.01.2023 09:41 Мск В Нефтеюганске в пожаре погибли отец и двухлетний сын


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