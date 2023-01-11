Семья мобилизованного уральца, которую выселяют из квартиры, до сих пор не получила выплат

История с семьей мобилизованного уральца, которая к Новому году могла оказаться на улице без жилья, получила продолжение. Новые подробности рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Напомним, в ноябре к нему обратилась жительница Нижней Туры и рассказала, что мужа мобилизовали в сентябре, но никаких обещанных выплат он не получил. При этом семья проживает в арендованной квартире, платить за которую оказалось нечем. Иванов начал разбираться в ситуации.

"Созваниваемся сейчас с прокуратурой, военными, выясняем, пытаемся уже точечно решить вопрос. Все-таки Новый год на носу, а семья мобилизованного рискует остаться на улице. Это недопустимо", - заявлял депутат.

Как сообщил он сегодня в своем Telegram-канале, никаких выплат от Минобороны за сентябрь-декабрь мобилизованный уралец так и не получил.

"Не случилось, к сожалению. По словам жены, в личном кабинете мобилизованного написано, что деньги якобы начислены. Но куда начислены? Ни на одной карте их нет. В итоге, пока муж в зоне СВО рискует жизнью ради нашей любимой Родины, его жена и трое детей сидят без денег под постоянной угрозой выселения из съемного жилья. Несправедливость и бардак", - возмутился Максим Иванов.

Он заявил, что для него "это уже вопрос принципиальный".

"Буду разбираться до конца, чтобы семья бойца получила все положенные деньги", - пообещал свердловский депутат.