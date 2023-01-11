Андрей Травников: Наш принцип строительства – ни одного нового долгостроя в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход завершения строительства операционно-реанимационного корпуса городской клинической больницы № 34. Решение о достройке непростого объекта Губернатор принял в январе 2020 года совместно с депутатами Законодательного Собрания области.

Сегодня он отметил, что завершение работ на объекте – это реализация стратегического принципа, который Правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад: как бы ни было тяжело, какие бы кризисы и экономические трудности ни случались – в регионе больше не должны появляться долгострои.

«За последние пять лет ни одна стройка не была остановлена – ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, их уже больше десятка – от перинатального центра до здания для театра Сергея Афанасьева. Но из всех подобных объектов корпус больницы №34 – самый сложный.Это – самый давний долгострой, он был остановлен ещё в 1991 году. За 30 лет здание лучше не стало, плюс – кардинально изменились все санитарные и строительные нормы, проект пришлось полностью переделывать. Этой больнице повезло – на стройку пришли лучшие проектные и подрядные организации, в частности – РСУ №5 Михаила Голубева. Есть уверенность в том, что не только контрактный срок завершения работ будет выдержан, но они даже будут произведены с опережением графика. У больницы появляются новые возможности – в левобережье откроется многопрофильный медицинский центр, который хорошо дополнит потенциал Областной больницы. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медпомощь самых разных направлений. Наш принцип – ни одного нового долгостроя, а только завершение ранее начатых работ – продолжит действовать в Новосибирской области и впредь. Также мы подтверждаем: для добросовестных подрядчиков, которые работают с опережением графика, имеется возможность приблизить финансирование», – подчеркнул Андрей Травников.



В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приёмный покой. Первый этаж будет задействован под приёмный покой хирургического и терапевтического профиля. Здесь разместится тяжёлое оборудование – КТ и МРТ, которое позволит улучшить диагностику.

На сегодня выполнены объёмы работ более чем на 90%. Дата ввода объекта в эксплуатацию по графику – декабрь 2023 г.

В больнице №34 успешно работает первичное сосудистое отделение. Сегодня есть все возможности для того, чтобы на базе отделения после проведения строительно-ремонтных работ и приобретения оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» создать региональный сосудистый центр. Это позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи.



Начиная с 2018 года, в Новосибирской области достроены и введены в эксплуатацию: Перинатальный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Краснообске, Театр Афанасьева в здании бывшего КДЦ «Пионер». В процессе сдачи: корпус 34-й больницы, РДК в г. Карасук, бассейн на ул. Воинской в Новосибирске, ПС Академическая, физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Северное.