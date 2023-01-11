В Госдуме оценили эффективность формирования мобилизационного людского резерва

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала. Он полагает, что система мобилизационного резерва хорошо себя показала, однако в будущем только его сил может быть мало.

"Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов (возможных будущих) конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем", - сказал Картаполов РБК.

Ранее член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв "на случай вмешательства Польши" и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил – резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б. Количество резервистов в России Минобороны не разглашает.