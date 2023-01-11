11 Января 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В красноярской школе учительница подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты

Полиция Красноярска начала проверку после появления в сети видео конфликта между пятиклассницей и педагогом одной из школ города.

Потасовку засняли одноклассники девочки. Ролик опубликовали местные СМИ. Драка произошла в красноярской школе №34 якобы из-за курения ребенка. По информации прессы, учитель географии отобрала у подростка электронную сигарету, а та облила ее водой.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец. По словам директора школы, родители ребенка не стали обращаться в полицию, педагог продолжает работать. "Данный инцидент решен внутри школы без привлечения третьих лиц", — сообщила она.

При этом в региональном управлении образования заявили, что к ним обратились родители школьницы, проводится служебная проверка, передает РИА Новости.

В краевой прокуратуре сообщили, что преподаватель работает в сфере образования более 30 лет, имеет звание ветерана труда. Ученица на учете в органах системы профилактики не состояла и к ответственности не привлекалась.

Теги: школа, учительница, пятиклассница, драка, конфликт



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