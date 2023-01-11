11 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале бесследно исчезла мать с двумя детьми

На Среднем Урале полиция разыскивает жительницу Тавды, которая пропала вместе с двумя детьми.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, силовики ищут Наталью Ивлеву 1974 года рождения и двух ее несовершеннолетних сыновей, 2009 и 2018 годов рождения. По его данным, вечером 10 января мать с детьми уехала от дома по улице Пушкина, 47 на машине Nissan Note. Домой они не вернулись, а автомобиль сыщики обнаружили в центре города у дома 107 по улице Советская, что недалеко от железнодорожного вокзала.

"Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении. Женщина работает проводником в РЖД, а ее супруг трудится вахтовым методом на севере области, в момент инцидента с семьей не находился. Что послужило причиной ухода – бытовой конфликт или иное – оперуполномоченные сейчас проверяют. Главное, чтобы у них все было в порядке, чтобы они были живы и здоровы. Представители МВД проводят комплекс поисковых мероприятий, опрашивают круг связей, местных жителей и возможных очевидцев", - отметил полковник Горелых.

Жительница Тавды Наталья Ивлева(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Пропавшая женщина была одета в пуховик черного цвета, синее платье, сапоги и при себе имела большую сумку в клетку с одеждой. Старший ребенок одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку, а младший – в зимний темный костюм, серые валенки и серую шапку в виде медведя с ушками.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении пропавших, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть ОВД Тавды или по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области, в том числе конфиденциально. Контактные телефоны: +7 (34360) 5-29-61, +7 (343) 358-71-61.

Теги: женщина, дети, розыск, полиция, Тавда



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