Мэр Мегиона сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе

Глава Мегиона Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ на месте порыва на теплотрассе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые, мегионцы, ремонтно-восстановительные работы на месте порыва завершены. В дома возвращается тепло. Сейчас бригады специалистов ТВК, управляющих компаний проводят мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения домов и социальных объектов. Котельная "Южная" работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме", - сообщил мэр.

В дома, где недостаточно тепло, направляются сантехники для устранения проблем. В первую очередь выполняются аварийные заявки. Жильцов верхних этажей власти просят развоздушить батареи отопления.



Во Дворце искусств по Заречной, 8 организован пункт временного пребывания для горожан, у которых отсутствует тепло в квартирах. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в устранении порыва. За оперативность и слаженную работу сказать спасибо руководителям и специалистам коммунальных служб, предприятию "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Напомним, днем 10 января произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

В городе стоят сорокаградусные морозы.