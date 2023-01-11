Мэр Мегиона сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе

11 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/ofmegion

Мэр Мегиона сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе

Глава Мегиона Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ на месте порыва на теплотрассе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые, мегионцы, ремонтно-восстановительные работы на месте порыва завершены. В дома возвращается тепло. Сейчас бригады специалистов ТВК, управляющих компаний проводят мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения домов и социальных объектов. Котельная "Южная" работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме", - сообщил мэр.

В дома, где недостаточно тепло, направляются сантехники для устранения проблем. В первую очередь выполняются аварийные заявки. Жильцов верхних этажей власти просят развоздушить батареи отопления.

Во Дворце искусств по Заречной, 8 организован пункт временного пребывания для горожан, у которых отсутствует тепло в квартирах. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в устранении порыва. За оперативность и слаженную работу сказать спасибо руководителям и специалистам коммунальных служб, предприятию "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Напомним, днем 10 января произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

В городе стоят сорокаградусные морозы.

Теги: порыв, теплотрасса, Мегион, режим повышенной готовности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2023 08:40 Мск В Мегионе власти отчитались о подаче тепла после аварии. Но жители жалуются на холод в квартирах
Ранее 10.01.2023 16:28 Мск Жители югорского города массово остались без тепла в -37


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети