Шарий: Лишение украинского гражданства Медведчука - это дешевая попытка отвлечь внимание от Соледара

Лишение гражданства ряда известных украинских граждан - это "самая глупая попытка отвлечь внимание от Соледара". Об этом заявил известный блогер с Украины Анатолий Шарий.

Как сообщалось, Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства четырех бывших депутатов Рады: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Шарий отмечает, что есть десятки тысяч граждан, желающих отказаться от украинского гражданства, но их его не лишают.

Что касается Соледара, то власти ДНР заявляют, что город почти полностью освобожден. Украинские телеграм-каналы уже несколько дней подряд пишут, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный требует от Зеленского разрешения на оставление Соледара, который, по его мнению, бесполезно удерживать, неся при этом огромные потери ради создания каких-то символов, нужных политикам. Он также просит начать отвод войск из Артемовска (Бахмута), который в случае потери Соледара будет бессмысленно удерживать. Потери ВСУ настолько велики, что даже переброшенные резервы не смогли переломить ситуацию в пользу ВСУ. Зеленский требовал до последнего удерживать город.

Интересно также, что, по сообщениям ряда каналов, некоторые украинские подразделения самовольно оставили Соледар. Это накануне подтвердил советник офиса Зеленского главный военный спикер режима Алексей Арестович. Он признал, что в течение всего времени удержания города было "достаточное количество" отказников.

"Когда рота убегает с направления, их соседям становится очень грустно", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время СБУ готовит ряд громких задержаний лиц, связанных с "Оппозиционной платформой - за жизнь" и бывшим президентом Виктором Януковичем, чтобы сбить волну недовольства от возможной потери Соледара, сообщают украинские телеграм-каналы.