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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга открыл в мэрии барельефы Ройзмана* и Высокинского

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл в галерее градоначальников два новых барельефа, посвященных бывшим главам города - Александру Высокинскому и Евгению Ройзману (*признан иностранным агентом).

"Сегодня мы открываем обновленный барельефный ряд. Это мероприятие целиком и полностью проходит под эгидой празднования 300-летия города. Это наша история, которую надо помнить: где-то нужно извлекать уроки, где-то учиться на ошибках. Город разный, город контрастов и город, который динамично развивается на протяжении 300 лет, пройдя путь от небольшого города-завода до одного из крупнейших промышленных, научных и культурных центров нашей страны", - сказал нынешний мэр.

Чиновники на открытии барельефов Евгению Ройзману и Александру Высокинскому в мэрии Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Орлов также отметил: то, что Ройзман является иноагентом, в данной ситуации не имеет никакого значения, поскольку в 2013 году он был избран народом. "Из песни слов не выкинешь, и я считаю, что это просто историческая справедливость", - добавил градоначальник.

На открытии присутствовали и предыдущие главы уральской столицы Александр Высокинский, Александр Якоб и Евгений Порунов. Приглашенным гостям и журналистам провели экскурсию по галерее, рассказав о вкладе каждого градоначальника в развитие города.

Чиновники на экскурсии по галереи барельефов в администрации Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

"Я в этом здании отработал около 20 лет, и каждый раз, когда сюда приходишь, где-то внутри что-то шевелится. Приятно быть в одном ряду с такими заслуженными людьми, поэтому большое спасибо", - сказал Александр Высокинский.

Галерея расположена на третьем этаже администрации Екатеринбурга. Здесь часто проводят экскурсии для детей-победителей различных олимпиад и конкурсов, а также школьников, студентов и юных спортсменов.

Барельеф Александра Высокинского в мэрии Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

"Очень здорово, что такая обновлённая галерея у нас сегодня есть, потому что это не только галерея в лицах, это и история Екатеринбурга. Это особенно важно в преддверии нашего общего юбилея. Очень хочется, чтобы эти лица через дела знала наша молодежь. Хочется, чтобы они стремились узнать историю нашего города, а наш город был, есть и, я уверен, будет самым лучшим городом нашей страны", - заявил Евгений Порунов.

В галерее администрации размещено 33 барельефа мэров, возглавлявших Екатеринбург на протяжении 300-летней истории города. За недавнее время там появились изображения Аркадия Чернецкого и Александра Якоба. По словам последнего, сегодняшнее событие уже способно настроить город на юбилейный лад.

Барельеф Евгения Ройзмана в мэрии Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

"На этом этаже я проработал 12,5 лет. Сегодня было очень приятно опять окунуться в историю и так получилось в моей судьбе, что частичка моей жизни совпала с развитием Екатеринбурга. Очень приятно увидеть обновленную галерею и, таким образом, мы начинаем создавать праздничное настроение, которое должно у всех присутствовать в течение всего года", - отметил бывший градоначальник.

На этаже осталось еще одно пустое место для портрета нынешнего главы Алексея Орлова. В дальнейшем галерею собираются обновлять. По словам градоначальника, традиция с увековечиванием лиц глав Екатеринбурга ни в коем случае не прервется.

Теги: Алексей Орлов, галерея градоначальников, барельеф, евгений ройзман, александр высокинский



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Ранее 09.01.2023 15:25 Мск В мэрии Екатеринбурга откроют барельефы Ройзмана* и Высокинского


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