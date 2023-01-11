Суд вернул в нижестоящую инстанцию дело депутата заксобрания Приморья, получившего срок за растление ребенка

Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело приморского депутата Артема Самсонова для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора.

"Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для проведения служебной проверки по доводам апелляционной жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты. После проведения проверки дело с заключением вернётся в судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

Самсонов вину не признает.

Напомним, Самсонов был задержан в ноябре 2021 г. У него дома прошел обыск. В СКР сообщали, что депутат при общении с 11-летним ребенком показывал ему "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". СМИ сообщили, что речь идет о демонстрации ребенку секс-игрушки. Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи". Политик получил 13 лет колонии.