В Новой Москве начался подземный пожар рядом с парковкой – в канализацию утекла солярка

В Рассказовке (Новая Москва) на улице Бориса Пастернака пожар, начавшийся на автомобильной парковке, перерос в подземное возгорание. Подразделениям МЧС удалось ликвидировать открытое горение на парковке, сгорели шесть автомобилей. Но сейчас инцидент осложнился: около тонны дизельного топлива утекло в канализацию, где воспламенилось. Огонь вырывается из канализационных люков и других технических отверстий, где его очень сложно потушить.